Familja e kërkonte prej 4 ditësh, e gjejnë të vdekur në lumin Vjosë

Një 17-vjeçar është gjetur i mbytur në rrjedhën e Lumit Vjosë, pranë Urës së Dragotit në Këlcyrë. Mësohet se viktima është Matia Rizallari, banues në fshatin Bedyqas në Këlcyrë. Ai u gjet mëngjesin e sotëm në orën 05.40 nga familjarët e tij që e kërkonin prej ditës së dielë. 17-vjeçari ishte larguar nga banesa të dielën në drekë bashkë me një shok për t’u larë dhe që prej asaj dite familjarët nuk kishin pasur asnjë kontakt me të. Ndërkaq, familjarët e tij dyshojnë se 17-vjeçari mund të jetë vrarë nga shoku i tij. Madje i ati, Arjan Rizallari ka denoncuar në polici duke ngritur gishtin mbi 25-vjeçarin Egliter Dosti. Arjan Rizallari shprehet se djali i tij Matia nuk është nisur për t’u larë në Vjosë, por e ka vrarë shoku tij, Egliter Dosti. Sipas Rizallarit, Dosti është një ish-ushtar me pagesë i akuzuar për dezertim.

“Djali im shoqërohej me Dostin. Ai ma ka vrarë djalin. Matia nuk u nis për t’u larë në Vjosë. Egli është larguar për në Sarandë ditën që humbi im bir,”– mësohet të jetë shprehur Rizallari.

Policia ka shoqëruar të riun Dosti dhe po e merr në pyetje. Burime për mediat bëjnë me dije se ai ka thënë se Matia Rizallarin e ka marrë rrjedha e lumit. Trupi i 17-vjeçarit është dërguar në morgun e Gjirokastrës. Paraprakisht nuk janë vënë re shenja dhune në trupin e viktimës.

