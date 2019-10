Faqezinj të rilindur, boll tash!

Ju sugjerojme

Komunistë, socialistë, rilindas e “krenaristë”

Latë Shqipërinë me 7 ditë bukë në radhe te bukës, e gjetët me 7 a 70 llojë buke…(ne fakt qeshët si kokëtula mesjetarë, kur kjo u premtua.)

Tani denduni me tul buke…

E latë Shqipërinë pa mbrojtje, e gjetët në NATO. Tani kodhelka e xhaxhk-ica me bythëtundësat, na këndojnë “strategjira globale”

E latë këtë popull vulëhumbur në radhet e ambasadave, konsullatave duke paguar gjithandej sekserë, mafiozë e noterë. E gjetët me lëvizje të lirë Shengeni.

Tani shëtiteni dhe ju Europën që pështytë, shengenistë jugosllavistë të pacipë.

E latë shqiptarin me 6 ore drita dhe ujë në ditë, e gjetët me 24 ujë e dritë. Tani e kthyet prap atje ku e latë. Dhe qeshni me ata që vazhdojnë t’u besojnë juve, dmth me fatkeqët.

E latë pa asnjë kilometër infrastrukturë, shteg as udhë, e gjetët me të gjitha akset kryesore autostradale të përfunduar, përjashtuar rr. e Arbërit.

Bejini të paktën rrugët dytësore, dhe vijëzoni, mirëmbajini e vendosni sinjalistikën, se çuditët botën.

Kosovës i kthyet shpinën, doni dhe ta rishisni në tregun “jugosllav” për pushtetërimin tuaj kriminal, njëlloj si në kohën e Enver-Titos.

E gjetët të pavarur. Tani mos i fusni supin siç po bëni, me flirtime konspirative. Do t’ju dalë boja një ditë. Zoti jua plastë cipën e ballit!

Vëllezër (bythëkuq e faqenxirë, llupësa e kriminelë) keni qeverisur Shqipërinë 48+8+6(+2vjet, gjysëm-Meta =64vjet.) Merreni një herë në dorë lupën, pasqyrën ose zumin e nderlidhjes dixhitale ndër më të mirat e të lirat e botës, që jua solli armiku juaj Saliu. Verifikoni fajin, turpin dhe dangat e tradhëtise mbi fytyrat tuaja. Mbrapshtitë, hajnitë e krimet që keni bërë në këtë Shqipëri duke i shkarkuar fajet gjithmonë tek populli, armiku i kllasës suaj të fëlliqtë, kur shkaku dhe arsyeja e krimit është ekzistenca e species suaj.

PD, “burgaxhinjtë” e diktaturës tuaj, SHQUP e gjithë “fronti i së keqes” kanë qeverisur sigurisht jo perfekt, po vetëm 10 vjet…që me punë rezulton më shumë se dhjetëfishi i 64 vjetshit tuaj…

Sigurisht mund e duhet të bënin më shumë, por përdoreni ndonjë herë atë gjendër të të menduarit, jo veç ato të stomakut tuaj të pangopur.

Komunista, hoxhista, jugosllavista, rilindsa, otomanista…që bëtë edhe gratë “dylberiste”, boll e morët në qafë këtë vend. Merrni lekët e “barit”. Merrni dhe lekët gjakut të këtij populli dhe këputni qafën! Ju japim dhe 64 vjet pushime…, po lëreni Shqipërinë ta bëjnë ata që e duan.

Boll tash…!

Etiketa: Edi Rama