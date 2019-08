“Fast & Furious”, gjobiten djemtë që po çmendin Tiranën (video)

Ju sugjerojme

“Fast & Furious” e ka quajtur policia operacionin e fundit për gjobitjen e makinave sportive që ecin me shpejtësi dhe garojnë në kryeqytet gjatë orëve të natës. Në njoftim thuhet se janë vendosur 12 gjoba si dhe u është marrë patenta disa prej djemve që jo vetem bëjnë zhurme me makinat sportive por janë kthyer në rrezik për aksidente.



Njoftimi i policisë së Tiranës

Në numrin 112, Komisariatin Dixhital apo në adresa të tjera zyrtare të Policisë së Shtetit, ditët e fundit nga ana e banorëve të zonës së unazës së madhe, janë adresuar shqetësime dhe ankesa të shumta mbi zhurmat që shkaktohen nga automjetet kryesisht sportive, që nëpërmjet sistemeve zhurmëshkarkuese, shpejtësisë së madhe apo garave ndërmjet tyre.

Këto veprime të disa drejtuesve të mjeteve janë kthyer jo vetëm në shqetësim për banorët e zonës, por edhe një rrezik i shtuar për ngjarje rrugore që për shkak të mënyrës se si drejtohen dhe shpejtësisë së madhe, mund të jenë fatale për jetën dhe shëndetin e qytetarëve.

Me qëllim ndëshkimin e këtij fenomeni sa shqetësues aq edhe të rrezikshëm, si dhe parandalimin e aksidenteve, Policia Rrugore e kryeqytetit në bashkëpunim me sektorin e forcës së posaçme “Shqiponja” dhe “Shigjeta”, ka monitoruar dhe dokumentuar me agjentë civilë apo të uniformuar një sërë shkeljesh në këtë segment rrugor dhe ka proceduar e dërguar praktikat për gjykim në Organin Administrativ Shtetëror, pranë Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, për 7 drejtues mjetesh që “garonin” me shpejtësi thuajse dyfishin e asaj të lejuar.

Për 12 drejtues mjetesh është bërë verifikimi me radar dhe tërheqja e lejes së drejtimit, pasi janë konstatuar duke qarkulluar mbi normat e lejuara, si dhe janë vendosur 67 masa të tjera administrative për shkelje të ndryshme gjatë veprimeve policore.

Etiketa: Gjoba