Fatura e rëndë e 26 nëntorit

Ju sugjerojme

Përmasat e dëmit që shkaktoi tërmeti i 26 nëntorit rriten dita-ditës. Qeveria pra një sprove të fortë dhe debati politik që ka nisur pas heshtjes për viktimat. Sa është fatura financiare dhe si mund të përballohet kriza? MAPO bisedon me ekonomistët Arben Malaj, Pano Soko dhe Dritan Shano.

Nga Blerina Gjoka



10 ditë pas tërmetit shkatërrues të 26 nëntorit që la pas 51 viktima, çfarë diskutohet më shumë është, nëse kishte përgjegjësi për një pjesë të mirë të viktimave, që vazhduan të banonin në godina të pasigurta, siç tregoi tërmeti i parë i 21 shtatorit. Dhe tema tjetër, është fatura financiare.









Numri i banesave të prishura, është në përditësim të vazhdueshëm. Për fat të keq, çdo ditë që kalon nxjerr të tjera shtëpi në fshatra, ose pallate në qytete, që nuk mund të banohen më. Kështu që nuk ka ende një bilanc përfundimtar, dhe as një shifër finale, se sa para duhen për t’u rimëkëmbur, për të ofruar sërish strehë për ata që humbën, e për të rinisur jetën.

Në daljen e fundit në mesjavë, zv.ministrja e Brendshme, Rovena Voda, raportoi si më poshtë:

1183 shtëpi të shembura

5497 shtëpi të dëmtuara rëndë

558 pallate të dëmtuara

335 pallate të dëmtuara lehtë

28 shkolla të dëmtuara

15 kabina elektrike

146 biznese të dëmtuara

2 qendra shëndetësore

Debati është bërë edhe politik. Kryetari i opozitës kërkon anulim me efekt të menjëhershëm të kontratave të koncesioneve, para që sipas tij, qeveria ua jep oligarkëve. Kryeministri thotë se nuk do të preken shërbimet dhe projektet e nisura. Qeveria ka lënë të kuptohet që do të diskutohen ato investime që ende nuk janë në zbatim.

Shumat e mbledhura deri tani si donacione, vlerësohet të jenë diku rreth 30 milionë euro, duke llogaritur shumën fillestare të Komisionit Europian, të disa qeverive, dhe të bizneseve e qytetarëve të thjeshtë që u janë përgjigjur thirrjes. Ndërkohë, është premtimi i Erdogan për ndërtimin e 500 shtëpive.

Lidhur me faturën financiare, dhe mënyrën se si mundet dhe duhet qeveria ta menaxhojë këtë situatë, Gazeta MAPO ka intervistuar 3 ekonomistë të njohur, Arben Malaj, Pano Soko dhe Dritan Shano.

Arben Malaj: Fatura e tërmetit, në shumë dimensione dhe me ndikim afatgjatë

Tërmeti i 26 nëntorit pati pasoja katastrofave me 51 viktima, rreth 1 mijë të plagosur dhe mijëra të pastrehë. Si e vlerësoni reagimin e menjëhershëm të emergjencës dhe situatën e tanishme post-tërmet nga qeveria?

Tragjeditë natyrore menaxhohen më mirë kur të gjithë kontribuojnë me shpirt dhe profesionalizëm. Eliminimi i çdo paqartësie, përdorimi strikt i kuadrit ligjor dhe institucional për menaxhimin e krizave të tilla, bashkëpunimi i menjëhershëm me Kryqin e Kuq dhe organizata humanitare ndërkombëtare që kanë kredibilitet të lartë ndërkombëtar dhe njohuri dhe eksperienca të thelluara nga shumë kriza të tilla humanitarë, funksioni i efektiv i të gjithë piramidës organizative të strukturave shtetërore deri te punonjësi i fundit dhe jo sipas preferencave personale dhe spontane, janë elemente të rëndësishme që të menaxhojmë me sa më pak humbje njerëzore, dhe kosto humane të çdo emergjence.

A mund të kemi një përllogaritje se cila është fatura reale e kësaj katastrofe? Cilat janë pasojat më afatgjata të këtij tërmeti në ekonomi, sa mund të shkojë fatura e rimëkëmbjes së vendit?

Është një pyetje shumë e mirë sepse në kushtet kur vihen baste se sa do të jetë fatura e kostove direkte dhe indirekte të kësaj emergjence, të kostove me karakter human, për viktimat, për të plagosurit, për ushqimin dhe strehimin e të pastrehëve, por edhe të kostove sociale, të papunët apo të plagosurit që kërkojnë trajtim të gjatë shëndetësor, të kostove ekonomike të panikut nga tërmetet, rënia e konsumit dhe investimit sidomos ai individual dhe familjar dhe shumë më të rënda në peshën e tyre financiare janë kostot e menaxhimit të demolimit të ndërtesave që janë shkatërruar dhe nuk mund të shërbejnë më as për individët e familjet, por as për shërbime publike siç janë çerdhet, kopshtet, shkollat, gjykatë apo elemente të tjera të dëmtimeve në infrastrukturën fizike të çdo institucioni publik në nivel vendor apo kombëtar.

Pasoja më e rëndë në ekonominë tonë është tërmeti i panikut, frikës, pasigurisë, për të konsumuar dhe investuar, janë pasojat jo të lehta të goditjes psikologjike, post-trauma, e cila në vendet e tjera matet se sa e godet ekonominë. P.sh. në një botim vlerësohet se 30-60 % e të dëmtuarave nga këto fatkeqësi familjare kanë trauma të mëdha psikologjike të cilat reduktojnë aftësinë e tyre në punë dhe në veçanti produktivitetin. Kjo humbje në SHBA vlerësohet rreth 75 miliardë dollarë në vit ose rreth 5 herë më shumë se gjithë Produkti i Brendshëm i Shqipërisë. Kjo po ndihet sepse shumë kompani në atë zonë, por jo vetëm aty kanë mungesa për fuqi punëtore pas tërmetit dhe padyshim që produktiviteti i tyre do të vazhdojë të jetë jo i plotë. Prandaj këshilla pasi kalon menaxhimi i krizës humanitare është konsumoni, investoni, sfidojeni dhimbjen, ktheheni forcën për ringritje dhe për një jetë sa më aktive.

Pas kostove humanitare një kosto jo e lehtë është ajo e dëmtimeve fizike, në këtë rast tërmeti nuk ka krijuar dëme të konsiderueshme në infrastrukturën fizike, por dëmtimet e mëdha në disa bashki, kërkojnë demolimin, pastrimin dhe kthimin e këtyre vendeve në territore të pastra dhe të mundshme për investime publike dhe private me studime të thelluara sizmike dhe mikrosizmike. Kjo kosto duhet të dalë e veçantë nga kostoja e rindërtimit, e cila përfshin riparimin dhe ndërtimin e banesave të reja private por edhe publike. Llogaritja me përgjegjësi morale dhe profesionale e çdo qindarke në çdo kosto dhe operacion humanitar dhe ndërtimor është një sfidë e rëndësishme për gjithë zinxhirin e këtij procesi, filluar me atë humanitar deri te sistemimi i të gjithë të pastrehëve dhe bërjen funksionale të çdo ndërtese publike, kopshte, çerdhe, gjimnaze, ndërtesa strehimi të studentëve, spitaleve e gjykatave.

Qeveria ka nisur një fushatë për mbledhje fondesh. BE dhe vende të ndryshime kanë ofruar mbështetje dhe nga ana tjetër, po mblidhen fonde dhe nga shoqata e individë. Por ka disa propozime nga opozita dhe faktorë të shoqërisë që kërkojnë anulimin e disa koncesioneve si një përgjigje direkt e qeverisë për mbulimin e faturës së tërmetit. Si e shikoni këtë propozim?

Kostoja më e madhe dhe më e rëndë, jo vetëm njerëzore, por edhe financiare do t’ju mbetet shqiptarëve. Çdo donator si individ, organizatë, shtet, organizata humanitare apo institucione zhvillimi ndërkombëtare meriton mirënjohje. Kostot financiare do të jenë jo të vogla, por të përballueshme, jo afatshkurtra, por afatmesme, jo thjesht mbështetje humanitare por edhe burime financiare në trajtë borxhi. Hapi i parë i çdo qeverie kur ndodh një tragjedi natyrore është bllokimi buxhetit të atij viti, rishikimi në shkurtim i çdo shpenzimi jojetik, rishikimi i investimeve publike, bllokimi i përjashtimit për një ose dy vite i disave prej tyre që janë në fazë sapo është mbyllur tenderi apo sa kanë filluar punimet, dhe riskedulimi i disa prej tyre për periudha edhe afatgjata.

N.q.s. këto burime nuk mjaftojnë për ta ulur barrën dhe koston e borxhit, është ligjore në rastet e menaxhimit të krizave të tilla që të rishikohen edhe koncesionet apo PPP-të, duke filluar nga ato ku kostot e rishikimit janë sa më të vogla për të gjitha. Situatat e jashtëzakonshme edhe ligjërisht lejojnë marrjen e masave të jashtëzakonshme ku përfshihen edhe koncesionet dhe PPP-të. Ekspertët duhet të identifikojnë dhe propozojnë opsionet më të mira. Por tendencat për të ulur kostot reale se mos publiku kërkon rishikimin e PPP-ve preferenciale dhe koncesioneve abuzive nuk është një strategji e mirë dhe cenon kredibilitetin e qeverisë.

Pano Soko: Anulimi i koncesioneve do të përballonte situatën pa efekt në ekonomi

Tërmeti i 26 nëntorit pati pasoja katastrofike me 51 viktima, rreth 1 mijë të plagosur dhe mijëra të pastrehë. Si e vlerësoni reagimin e menjëhershëm të emergjencës dhe situatën e tanishme post-tërmet nga qeveria?

Natyrisht një ngjarje e rëndë, e cila ka për të mbetur gjatë në memorien tonë. Dy do të ishin momentet që unë do t’i konsideroja si ato që do të kujtohen nga kjo ngjarje edhe pas shumë kohësh. Një e mirë dhe një e keqe.

E para është solidariteti mbarëpopullor. Një reagim i menjëhershëm solidarizues ka përfshirë gjithë kombin, brenda dhe jashtë kufijve të shtetit. Të gjithë u bashkuan për të shpërndarë dhimbjen dhe hallin e për ta bërë atë më të vogël. Dhe e gjitha ishte një gjë e mrekullueshme që sikur e fashiste pak atë hijen e ngjarjes së rende.

E dyta ishte fakti që vendi ynë ishte totalisht i papërgatitur për ngjarje te tilla, anipse ne jemi një vend që ka bashkëjetuar gjithë kohën me fatkeqësitë natyrore. Imazhet e skuadrave të shpëtimit që përveçse dëshirës së madhe për të shpëtuar jetët e njerëzve, nuk kishin asnjë mjet të nevojshëm, duke filluar nga ato më të parëndësishmet e deri tek aparaturat e teknologjisë së lartë. Dhe kjo ishte e turpshme dhe duhet patjetër që vetë kjo ngjarje duhet të ketë përgjegjësit e vet përpara drejtësisë. Nuk mund të falet fakti që ne, një vend me kaq shumë histori me fatkeqësi natyrore, të jemi absolutisht të papërgatitur në këtë drejtim.

A mund të kemi një përllogaritje se cila është fatura reale e kësaj katastrofe? Cilat janë pasojat më afatgjata të këtij tërmeti në ekonomi, sa mund të shkojë fatura e rimëkëmbjes së vendit?

Për momentin ende nuk mund të gjykojmë sesa do të jetë fatura financiare. Por, nga parashikimet paraprake gjykohet që do të jenë në total rreth 10 mijë familje që do të trajtohen përgjatë një periudhe 3–4-vjeçare. Fatura imediate përfshin ndërtimin e rreth 5000 apartamenteve, me vlerë rreth 200 milionë Euro, pjesën më të madhe të së cilës shteti shqiptar do ta mbulojë vetë, ndërsa një pjesë do ta mbulojë nga ndihmat e miqve të huaj dhe qytetarëve shqiptarë.

Në një prognozë paraprake, efektet e tërmetit do të prekin gjithë ekonominë e vendeve që ka prekur, në një periudhë afatgjatë. Efektet imediate te turizmi do të ndihen që në këtë sezon, si në Durrës edhe në Kavaje e Lezhë. Por ajo që do të marrë një dimension të ri do të jetë koncepti i të ndërtuarit në këto zona. Unë pres që për shkak të rregullave të rinj, shumë të fortë që do të vendosen në këto zona për ndërtimet e reja, si dhe kufizimet e shumta që do të vendosen për ndërtimin e ndërtesave në këto zona, do të bëjë që kostoja e apartamenteve (dhe rrjedhimisht dhe çmimet) do të pësojnë rritje të konsiderueshme, sidomos në zonën e Durrësit dhe Tiranës. Dhe ky do të jetë vetëm një nga efektet që do të formësojnë ekonominë e ardhme të këtyre rajoneve. Natyrisht numri i popullsisë së këtyre rajoneve do të jetë një tjetër komponent që do të ndryshojë për shkak të kësaj ngjarjeje.

Qeveria ka nisur një fushatë për mbledhje fondesh. BE dhe vende të ndryshime kanë ofruar mbështetje dhe nga ana tjetër, po mblidhen fonde dhe nga shoqata e individë. Por ka disa propozime nga opozita dhe faktorë të shoqërisë që kërkojnë anulimin e disa koncesioneve si një përgjigje direkte e qeverisë për mbulimin e faturës së tërmetit. Si e shikoni këtë propozim?

Siç e përmenda dhe më lart, fatura e pritshme prej rreth 400-500 milionë euro në total, do të duhet të përballohet në një masë dominante, tip 85-90%, nga fondet publike. Dhe natyrisht, një zë buxhetor i cili do të mund të kontribuonte shumë mirë në zbutjen e peshës së efekteve financiare, është ai i koncesioneve. Kjo pasi, çdo mënyrë tjetër që do të zgjidhej, qoftë duke rritur taksat apo qoftë duke shkurtuar investimet publike, do të dëmtonte shumë ekonominë, tashmë në lëngim, të vendit tonë. Vetëm zëri i koncesioneve, për shkak të ndikimit gati zero që ato kanë në ekonomi, do të mund të na furnizonte me fondet e mjaftueshme për përballimin e faturës, pa ndikuar ekonominë.

Dritan Shano: Fatura e tërmetit duhet të jetë prioritet i buxhetit 2020

Tërmeti i 26 nëntorit pati pasoja katastrofike me 51 viktima, rreth 1 mijë të plagosur dhe mijëra të pastrehë. Si e vlerësoni reagimin e menjëhershëm të emergjencës dhe situatën e tanishme post-tërmet nga qeveria?

Mendoj se ka nevojë për një reagim serioz nga ana e qeverisë për sa i përket ngritjes së kapaciteteve njerëzore, teknike, teknologjike të emergjencave civile. Ka nevojë për buxhetim, trajnime, teknologji. Qeveria dhe njerëzit pranë saj ende sot flasin për solidaritet dhe empati. Shohin me inat këdo që u del nga kjo skemë të foluri apo nga standardet e imagjinuara prej tyre të solidaritetit dhe empatisë. Por solidariteti dhe empatia u përkasin njerëzve, ndërsa qeverisja është impersonale, është procedurë, përpikëri, eficiencë. Të gjithë e pamë me çfarë shpejtësie erdhën ekipet e specializuara nga Kosova në Durrës dhe sesa eficiente u treguan ato në zbulimin dhe shpëtimin e njerëzve të mbetur nën rrënoja. Këtyre ekipeve iu bashkëngjiten të tjerë nga vendet fqinje dhe Europa. Diferenca me emergjencën tonë civile ishte e dukshme dhe e prekshme. Ende sot, përditë dëgjojmë për vende, banesa të dëmtuara ku nuk ka shkelur qeveria me njerëzit dhe kamerën e saj. Dua të shtoj se nuk mjafton të bësh heroin duke gërmuar me dorë nën beton, dhe njëherësh të pretendosh se je gati të bëhesh vend anëtar i Bashkimit Europian. Shpresoj të kemi reflektuar si shoqëri dhe të vendosim me shpejtësi rregulla të rinj për ndërtimin dhe sigurinë e banesave, ndërsa i ftoj organet përkatëse të zbatojnë ligjin mbi përgjegjësit e kësaj situate.

A mund të kemi një përllogaritje se cila është fatura reale e kësaj katastrofe? Cilat janë pasojat më afatgjata të këtij tërmeti në ekonomi, sa mund të shkojë fatura e rimëkëmbjes së vendit?

Përllogaritja e faturës është punë e qeverisë. I takon asaj të inventarizojë çdo ndërtesë të prishur, të dëmtuar. T’i indeksojë në ndërtesa që duhen prishur, në ndërtesa që duhen riparuar, të banueshme, të pabanueshme etj. Të përcaktojë numrin e ndërtesave që duhen ndërtuar. I gjithë ky proces duhet të kryhet me përgjegjësi, me transparencë dhe duhet të jetë sa më shpejt final. Do isha i papërgjegjshëm të thosha një shifër tani. Mund të them se fatura do jetë e rëndësishme, dhe se përballimi i saj do rrisë konsumin, importet dhe presionet inflacionare në afatshkurtër dhe afatmesëm.

Qeveria ka nisur një fushatë për mbledhje fondesh. BE dhe vende të ndryshime kanë ofruar mbështetje dhe nga ana tjetër, po mblidhen fonde dhe nga shoqata e individë. Por ka disa propozime nga opozita dhe faktorë të shoqërisë që kërkojnë anulimin e disa koncesioneve si një përgjigje direkte e qeverisë për mbulimin e faturës së tërmetit. Si e shikoni këtë propozim?

Mendoj se anulimi i PPP-ve nuk ka nevojë që të bien tërmete që të ndodhë. Në gjykimin tim, të gjitha PPP-të që kanë arritur shifrën 2.2 miliardë euro, janë jotransparente dhe përfitimi publik prej tyre krejtësisht i paarsyetuar. Përfitimi privat është i dukshëm. Buxheti është i shqiptarëve, krijohet me paratë që u merren atyre nga xhepi në formë taksash dhe borxhesh. Kështu që është gjëja më e natyrshme që buxheti të përdoret në favor të shqiptarëve më në nevojë. Nuk kam asnjë hezitim të them se timoni i buxhetit të 2020 duhet kthyer në drejtim të tyre. Kjo do të thotë që qeveria të rishikojë se ku janë prioritetet e saj, te PPP apo te shqiptarët e prekur nga fatkeqësia. Kjo do të thotë që buxheti i 2020 duhet rishikuar në funksion të përballjes me këtë prioritet absolut kombëtar për vitin 2020, që është zgjidhja e strehimit dhe kthimit në jetën normale të njerëzve që u dëmtuan në 21 shtator dhe 26 nëntor 2019.

LEXO EDHE:

Etiketa: Fatura e termetit