FB del në treg edhe me kriptovalutë

Kompania Facebook po planifikon një sistem pagese bazuar tek kriptovaluta, të cilën mund ta përdorin miliarda përdorues në mbarë botën, raportoi e përditshmja ”Wall Street Journal”.

Sistemi do të bazohet në një monedhë digjitale të ngjashme me bitcoin, por me ndryshimin thelbësor që do të kishte një vlerë të qëndrueshme.

Ky sistem mund të rrezikojë kartat e kreditit sepse kriptovalutat nuk do të vendosin komisione, që kartat e kreditit e kanë.

Sipas raportit të WSJ, Facebook po rekruton dhjetëra kompani financiare dhe dyqane online për të promovuar këtë aksion financiar./ATA/

