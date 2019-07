Fejohet Scarlett Johansson? Ja shuma marramendëse e unazës

Ju sugjerojme

Scarlet Johansson dhe Colin Jost janë një ndër ato çifte në “Hollywood” që duan ta mbajnë lidhjen e tyre sa më larg mediave. E megjithatë, kjo gjë nuk rezulton të jetë e lehtë. Aktores i është pikasur së fundmi në një dalje publike një unazë me një gur gjigant 11 karat, që mendohet të jetë ajo me të cilën Jost i ka propozuar për fejesë.

Unaza është në ngjyrë kafe të çelët dhe sipas një eksperti që foli për “Page Six” kushton 400 mijë dollarë. Mendohet të jetë punuar nga nipi i ‘Givenchy’, Taffin James de Givenchy.

Scarlett dhe Colin e kanë nisur lidhjen e tyre në vitin 2017. Ata e konfirmuan gjatë eventit ‘Emmy Awards’. Çifti nuk ka folur për hapa të mëtejshëm, por të gjithë fansat po presin me padurim të mësojnë më shumë. Kujtojmë se aktorja e njohur ka qenë e martuar me gazetarin Romain Dauriac, me të cilin ka edhe një fëmijë.

Etiketa: Scarlet Johansson