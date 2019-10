Ra në kazanin e rakisë, mjekët: Vogëlushi në gjendje të stabilizuar

Ju sugjerojme

Mjekët e QSUT-së thonë se gjendja e fëmijës 17 muajsh që pësoi dje një incident të rëndë në Skrapar paraqitet e stabilizuar, edhe pse ka djegie në 30% të trupit.

Fëmija, teksa ishte duke luajtur ka rënë në vendin ku familjarët po zienin rakinë dhe për pasojë ka marrë djegie të renda.

“Në Shërbimin e Djegie-Plastikës ka ardhur me urgjencë në gjendje të rëndë shëndetësore me djegie në pjese të ndryshme të trupit pacienti me inicialet K. B., i moshës 17 muajsh. Gjendja e tij shëndetësore sipas mjekëve të shërbimit, paraqitet e stabilizuar. Fëmija ka pësuar djegie në 30% të trupit”, bëhet e ditur nga QSUT.

Stafi mjekësor është duke e mbajtur në monitorim të vazhdueshëm dhe po i jep përkujdesjen mjekësore të nevojshme.

30% djegie ne trup