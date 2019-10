“Fëmijët” e Arsenalit janë të tmerrshëm, Lazio përmbys Renes (VIDEO)

Ju sugjerojme

Arsenali ka shkatërruar Standard Liege në shtëpi me rezultatin 4-0. Lojtari i ndeshjes ka qenë sulmuesi Martinelli i cili ka shënuar dy gola teksa ka përgatitur edhe një tjetër. Ai është lojtari më i ri (18 vjeç e 107 ditë) që ka shënuar 2+ gola në një ndeshje europiane për Topçinjtë. Ishte pikërisht talenti Martinelli me dy golat e tij që i hapi rrugë fitores, pas tij ishin Willock dhe Ceballos që kanë thelluar më tepër rezultatin. Me këtë fitore Arsenali mbetet në krye të grupit F me gjashtë pikë të plota.

Po sonte, Lazio ka fituar 2-1 ndaj Rennes në Olimpico. Skuadra e Inzaghit është kundërpërgjigjur pas humbjes në ndeshjen e parë, duke treguar karakter ndaj francezëve. Ishte Milinkovic-Savic ai që shënoi golin e barazimit pasi miqtë kishin kaluar në avantazh me Morel. Më pas Immobile ka shënuar golin e fitores pak më pas. Lazio ndodhet në vend të tretë.

Në ndeshjet e tjera ja vlen të përmendet fitorja 1-0 e Eintracht Frankfurt ndaj Guimaraes dhe triumfi i PSV 4-1 ndaj Rosenborg. Sevilla ka marrë 3 pikët pas fitores së ngushtë 1-0 ndaj APOEL.

