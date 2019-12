‘Fenomeni Thunberg’/ Flet babai i Gretës: Jam i shqetësuar për urrejtjen ndaj vajzës sime, ka vuajtur nga depresioni

Ju sugjerojme

16-vjeçarja Greta Thunberg, aktiviste suedeze që lufton për zhvillim të qëndrueshëm dhe kundër ndryshimit të klimës, është e njohur në të gjithë botën për lëvizjen ‘Fridays for Future’ dhe grevat shkollore për mbrojtjen e klimës që filluan në vitin 2018.

Babai 50-vjeçar i Gretës, Svante Thunberg tha për BBC se në të kaluarën vajza e tij kishte luftuar me depresionin për rreth 3-4 vjet para se të fillonte grevën shkollore kundër ndryshimit të klimës: Ajo kishte ndaluar së foluri dhe së ngrëni, nuk shkonte më në shkollë, dhe ‘të gjitha këto ishin makthi më i keq për ne si prindër’.









Kështu babai Svante dhe gruaja e tij Malena Ermann, këngëtare e operës, vendosën të kalojnë më shumë kohë me familjen, me Gretën dhe motrën e saj Beata, duke kërkuar gjithashtu ndihmë nga specialistë që e diagnostikuan Gretën me sindromën e Asperger, një formë e autizmit që ‘e ndihmon’ atë të shohë realitetin jashtë skematizmit.

Lidhur me ‘Fridays for Future’ Svante tha se fillimisht “ai nuk u pajtua” me të, por duhej të adaptohej për të “shpëtuar” vajzën e tij. Ai e shoqëroi gjithashtu vajzën e tij, e cila nuk pranon të udhëtote me aeroplan, në dy ekspeditat në Atlantik për të marrë pjesë në samitet e klimës së Kombeve të Bashkuara në Nju Jork dhe Madrid.

Që kur u bë aktiviste, vajza ka qenë “më e lumtur” por babai është i shqetësuar për “urrejtjen” ndaj saj e përhapur në mediat sociale.

“Ajo vallëzon dhe qesh gjithë ditën. Tani për tani Greta reagon tepër mirë ndaj kritikave. Sinqerisht, nuk e di si e bën gjithë këtë”, – tha babai i Thunberg.

