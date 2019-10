Ju sugjerojme

Më në fund ka festë për Eden Hazard. Belgu ka shënuar golin e parë me fanellën e Realit të Madridit, me këta të fundit që udhëheqin me shifrat 2-0 ndaj Granadas.

Pas një pasimi të uruguajanit Valverde, Hazard e udhëhoqi mjaft mirë topin dhe me një parabël çoi sferën në rrjetë. Më në fund buzëqesh edhe blerja më e shtrenjtë e merkatos së verës për Realin…

Etiketa: goli i pare si galaktik