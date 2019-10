Festivali i RTSH-së/ Diana Ziu-Vera Grabockës: Mos u ngopsh me lekë!

Ju sugjerojme

Kompozitorja Diana Ziu i ka dërguar regjisores dhe producentes Vera Grabocka një letër publike, pasi u është refuzuar nga kjo e fundit pjesëmarrja në Festivalin e 58-të të Radio Televizionit Shqiptar.

Diana e akuzon Grabockën si arriviste, që e ka mendjen vetëm te pushteti dhe paraja. Më tej, shprehet se nuk mund të jetë si përzgjedhës i këngëve Zhani Ciko. Sipas saj, Ciko s’ka qenë në jetën e tij veçse një drejtor dhe violinist i dështuar.









E teksa nuk ngurron t’i përmendë periudhën e komunizmit dhe sesi pa meritë qendronin sikurse sot në pozicione vendimarrëse, Diana i kërkon llogari Grabockës për emrat e këngëtarëve që po lakohen si fituesit e mundshëm të festivalit.

Letra publike e kompozitores Diana Ziu, drejtuar regjisores Vera Grabocka:

Shoqja Vera Grabocka!

Të uroj mbarësi në projektin e ri në R.T.Sh. Të uroj mbi të gjitha fat, i cili nuk të ka munguar në asnjë kohë, nëse ky i yti do të quhej fat! Ju Vera mund të jeni e e njohur apo e famshme (siç përdoret sot) për punët që dini t’i bëni, siç vetëm ti di t’i bësh! Por, më lër të të them disa fjalë të sinqerta për këto punë që edhe pse në vendin tonë janë të bëshme, nuk do të DUHET t’i bësh. Këto që unë sot po shkruaj, janë fjalë të sinqerta, fjalë zemre të një shpirti gruaje, nëne dhe mbi të gjitha krijuese, ndaj dhe do të duhet të marrësh pak kohë t’i lexosh këto rrjeshta. Jo vetëm për hir të një miqësie të vjetër, nëse do e quanim kështu, por edhe për hir të një brezi që paralelisht me punën tënde, ka kontribuar për këtë vend. Nëse do të ishe aq zemër hapur, do më kushtoje pak kohë, mqs telefonin nuk ma ngre.

Eshtë e rëndësishme që tek njeriu të ketë një zhvillim, një ngritje në shkallë vlerash njohëse, etike, duke u shkëputur nga traditat individualiste, egoiste, por duke u përpjekur t’i gdhendë ato, vlerat, në “pëlhurën e ndritshme” të shkencës të së vërtetës dhe asaj të kulturës në kohë… Ti ke dhënë kontributin tënd, por e vërteta për mua është disi ndryshe në kombinim me ty dhe me të tjerë të ngjashëm, që guxojnë pa ndroje të shkelin vlerat, shumë herë më banale, për të arritur qëllime afatshkurtër… Ti të paktën je më e rafinuar në veprimet e tua… Nuk e di nëse duhet të të falenderoj për këtë.

Ndoshta ne të gjithë vuajmë në një farë mase nga dobësia e fleksibilitetit në mënyrën e reagimit të gjërave. Por këto të shkreta ndjenja nuk na lënë rehat. Por këtë kemi stimul ne artistët, ndjesitë dhe ndjenjat. Në këtë rast, balancimi është i nevojshëm. Pres të më ndihmosh ti për këtë lloj balancimi, të kuptoje më mirë se çfarë ndodh me realitetin e një artisti që merr pjesë në një konkurim për të disatën herë. Që thinjat në kokë i llogariten si fazë dështimi dhe mungese kohe për të qenë në treg, ndërkohë që përtej këtij vendi m*ti, thinjat në kokë janë vlerë e një kombi…

Atëherë, këtu nis dhe biseda ime e vërtetë, si kompozitore

Shoqja Vera Grabocka (se kështu të kam njohur), për çfarë arsye dhe me çfarë të drejte, ju vendosni veton tuaj për këngët që konkurojnë në festivalin e RTSH-së? Po po, të kanë dalë fjalët, nga ata që ti i quan njerëzit e tu. Me ç’të drejtë morale dhe legjitime merresh me materialet muzikore që paraqiten aty nga krijues, kompozitorë të ndryshëm dhe më pas firmat i vendosin formalisht të tjerë njerëz, ata që janë caktuar në letra?!!! Për çfarë arsye juria e përzgjedhur është në numër individësh prej tre personash, numër i vogël ky sipas rregullores, për të përcaktuar këngët fituese? Çfarë është kjo mungesë transparence, mungesë thelbi i diskutimit kur nuk ka as minimalisht artist muzikolog apo tekst-shkrues, apo dhe më tepër kompozitor me këllqe , siç e quan dhe z. Pandi Laço në një prej mesazheve të tij në fb, kur shkruan për “të mirën” e festivalit?!!

Si ka mundësi që kënga, festivali si një event shumë i rëndësishëm, publik dhe me të ardhura publike, dedikuar këngës shqip, është në duart e një personi i cili nuk ka kompozuar dhe krijuar në vepër në jetën e tij. Shumë shumë, është një koncertist post një violinisti të dështuar. Bëhet fjalë për Z. Zhani Ciko, ose shoku Zhani Ciko, se edhe për të gjërat nuk kanë ndryshuar në kohë. Dhe sipas mendimit tim, kjo paaftësi e shokut Zhani Ciko është në vendimmarrje për këngët!!!???? Përse duhet Zhani Ciko të jetë te përzgjedhja e këngëve, pasi shumë kompozitorë apo muzikantëve, apo për t’iu dhënë edhe sot këtij njeriu, si qëmoti, të lërë jashtë artistë që janë të suksesshëm dhe mjaft të talentuar? Ende do i japim vend njerëzve që nuk janë në vendin e duhur të bëjnë dëme? Le të vazhdojë në paqe në zanatin e tij dhe t’i gëzohet thinjave të tij, por jo të marrë pjesë në një event që nuk i takon. Pse, kaq e shteruar qenka kjo Shqipëri???

Mbase kemi krijuar njerëz stampa si Zhani Ciko, që çuditërisht vendos për fatet e njerëzve të aftë, të talentuar, kjo bën çudi!! Po kush është akoma Zhani Ciko në R.T.Sh.?? Një përkthyes në fest. e Sanremos, një folës në koncertet e fundvitit që jep R.T.Sh. (koncerti tradicional i Vienës) një drejtor apo violinist i dështuar (siç e njohin brezi jonë), pse patjetër duhet të jetë kryesori, kompetenti për këngën??? Boll më!!! Se për shume vite ka prishur shumë punë tek njerëzit që aq shumë e duan këngën, ju ka thyer zemrën, me forcën e pushtetit, jo me argumenta bindëse, për të thënë pse kompozitori të merrte pjesë apo jo!! As nuk bëhej fjalë që të thuhej nga Zhani Ciko pse kënga me elementët e saj, pranohej apo jo, se nuk e bën dot, jo për gjë.

Përse nuk bëhen të ditur emrat e kompozitorëve?? Përse emrat e këngëtarëve shkruhen si primare për paraqitjet në festival dhe absolutisht nuk thuhet dhe nuk publikohen kompozitori, tekst-shkruesi, apo orkestruesi? Si ka mundësi që struktura e festivalit drejtohet vetëm nga shoqja Vera Grabocka dhe të tjerët janë “kukulla” dhe bëjnë çfarë thotë shoqja Vera??!!! Përse nuk na thuhet që në fillim që kjo kenge ben per vlerat qe ka…dhe kjo kenge nuk ben dhe nuk eshte e pranueshme, sigurisht duke e analizuar per ta shpjeguar, pasi juria per kete eshte, dhe per kete duhen kompozitore te zote… Pra jane dy emra qe lakohen shoqja Vera Grabocka dhe shoku Zhani Ciko. Te tjeret nuk kane dijeni per azgje, keshtu thone o Vera. Gjeje tit e verteten se mua kete me thane koleget e ty qe punon koke me koke.

Le te na thone te verteten, pasi fjalet qe era na i sjell ne vesh, mbase s’jane te verteta, por ne te kunderten, na i provoni para popullit bejini gjerat transparente sepse jemi ne taksapaguesit qe e duam te verteten, dhe na detyroheni si institucion. Si eshte e mundur qe ne paguajme mijra lek per incizimin e kenges, dhe ne fund nuk marrim asnje pergjigje?? A eshte njerzore kjo? Eshte e udhes qe te sqarojne te na mbledhin ne qe nuk fitojme, dhe njerzisht te na thuhet gjithcka, por na trajtojne sikur kemi bere “krim” dhe ne ndodhemi para faktit qe as telefonat nuk ti hapin, e theksoj, si Zhani Ciko “pronari” dhe “mbarsi” i kultures i r.t.sh. per muziken, por qe tani paguhet me honorar… Nuk ka tjeter muzikant!? Por fundja edhe Zhani i do akoma ca para dhe ca lavdi! Mos u ngopshi, se vetem muzike nuk beni dot!! Mendjen e keni tek pushteti dhe leku. Etja per pushtet dhe para nuk ka kufije per ju…

Kalojme te pika tjeter. Mendimi im si kompozitore eshte se shpesh neper festivale degjoj kenge te te njejtit kompozitor por me emra te cuditshem!!! Se mos eshte vetem mendimi im, tashme eshte fakt! Dhe shpesh here, kenget te duken njesoj, por kjo don diskutim me vete… Per mua, ben problem sepse nuk ka vend dhe pjesmarrje ne festival per arsye nga me banalet… ( nje here tjeter do ta vertetoj)

Kthehemi serisht te konkursi: Kam pershtypjen qe kenget nuk jane degjuar, kam bindjen qe disa kompozitoret VIP nuk i Kane sjelle akoma kenget e mbaruara, kam mendimin qe emrat e kengetareve jane caktuar kush do fitoje dhe se kush do marri cmim. Thone qe eshte Elvana, por mos ma merrni per baze se thone pastaj ku e dinte Diana. Goje te linga ndoshta, ose ndoshta goje te verteta. Kam degjuar dhe flitet shume per korrupsion, kam parasysh qe per te mbuluar pazaret qe bejne, therrasin nga bota jurine e huaj, per te cuar “ndershmerisht ” ne eurosong kengen fituese. Edhe pse lista ka dale kenget jane renditur me kohe… Sigurisht, une mendoj qe doren e ka vene Vera dhe miqte dhe servilat rreth saj… Mendoj qe jane klane mes miqsh… Dhe kjo ben skifo…

Ja pra, qe disa njerez te atij sistemi, i perkasin ne pushtet edhe ketij sistemi, jane “tape qe rrine mbi uje” ne cdo sistem!! Ishte Vera Grabocka qe me hoqi kengen (titrat e kenges gjate transmentimit ne t.v.sh) vetem sepse tekstin e kishte bere Vagjel Toce dhe me tha shprehimisht tek shkallet e autobuzit te televizionit, ku une po i lutesha ta transmentonte, dhe Vera pa pike meshire, si di vetem ajo, tha: Te lutem Diana, nuk behet, pasi vangjo me biogrfine qe ka, ben problem. Mundesisht shkruaj: muzika D. ziu teksti D. ziu. Jo, sigurisht qe jo! i thashe… Burrin te cilen nuk e shita asnjehere per gjera me te medha se kaq. Por pasi ika nga shkallet e autobuzit te televizionit, thashe me vete… Keshtu ngjiten shkallet e karjeres diana ziu… Po une e dashur Vera, nuk ia shita shpirtin diallit as atehere dhe aq me teper tani. Por dua te te them Vera, faleminderit per gjithcka qe ti na percjell, se fundja kemi c’mesojme edhe nga kjo, pasi edhe une po pershkruaj modelin me te keq te artistit “vip” ne shqiperi. Vertet kemi vuajtur shume si familje dhe nuk eshte e lehte te te heqin nga profesioni, per shuume vite sic Vangjon e hoqen nga teatrti, dhe shpirtin ja coptuan, por edhe tani si duket koherat nuk kane ndryshuar, te persekutuar atehere, te persekutuar edhe tani. Njerezit qe drejtojne, nuk kane ndryshuar, faatkeqsisht.

Tani qe dhe ne mundohemi ndersherisht te vazhdojme te krijojme e te shkruajme muzike, sa do pak, por me frymezim, dhe me passion, tani nuk na hapni rruge ju te etur per para, jo per art, dhe ne perseri jemi ne diktature. Njerez qe udheheqin me forcen e parase, dhe te bejne mik vetem kur ti ke para, eshte tmerr.

Kur e mendoj Shoqja Vera, dhe ajo qe une mendoj eshte shuume e frikshme… Mjere ju!!!! Ah se harrova per ty Zhani Ciko, po te kisha shuuume para, do te ti dhuroja me shume shpirt pasi mundet te kesh mbetur keq… por e di qe nuk do ti marresh pasi ti nuk ben gjera te tilla, por une (gjithmone flas, sikur ti kasha) do ti dhuroja. Mua me Vangjon me del pensioni dhe ka filluar te me teproje keshtu qe nuk do bente problem, por ce do nuk i kemi ato para ndoshta kjo eshte arsyeja pse une nuk jam pjesemarrese ne festival. Kete vit, pasi thane shifrat jane marramendese…. mendova qe vertet eshte veshtire, per pak caste kalova ne nje trishtim! E megjithate kjo per mua beri cudi!

Ndoshta jane fjale qe era gabimisht na i sjell ne vesh., por per te qendruar ne te njejtin “tonalitet ” te bisedes, dhe per te mos harruar, mendoj qe ty Zhani te uroj qe te marresh emrin e nje rruge ne Tirane ose te nje shkolle, pasi titujt i ke marre, me servilizma apo pa servilizma, ndoshta ke fat dhe s’merret me njeri me ty pas meje! Suksese Vera!! Fundja ju nuk do t’ju mbetet qejfi me keto qe thashe une se, me Dianen, pa Dianen, ju festivalin do ta beni, ah me fal, do ta mrekulloni, sepse jeni “mjeshter” ne kete zanat. Keni miq, para (edhe tonat madje), pushtet, cmime dhe mbi te gjitha jeni Vipat e artit Shqiptar. Une e revoltuar, si gjithmone, shikoj tim shoq, qe ka me pak kurajo por qe i perjeton njesoj gjerat, me lot ne sy me thote: Shume dhimbje kemi kaluar o Diana, NA U LODH KY SHPIRT!!! Epo, duhet me kalu edhe kete…Me respekt Diana Ziu dhe Vangjel Toce “Pasioni kurre nuk vdes!! Ate do e marrim me vete!”

