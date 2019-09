Feston 25-vjetorin, Ylli limani jep mesazh me videon e fëmijërisë

Ju sugjerojme

Sot për këngëtarin e njohur, Ylli Limani, është një ditë speciale pasi feston 25-vjetorin e lindjes. Që në minutat e para të mesnatës së 24 shtatorit, Ylli ka publikuar në Instagram një video kur ka qenë fëmijë, që është bërë në një ambient familjar.

Në këtë video dëgjohet zëri i një burri që thotë “Kush është ai bukurosh? Kush është ai?”. Më pas, mamaja e Yllit i afrohet djalit dhe i thotë: “Thuaj unë jam Ylli”. Përmes kësaj videoje, Ylli ka falenderuar fansat që e mbështesin dhe ka thënë se nuk e mendonte që do ishte duke jetuar ëndrrën e tij.

“Gëzuar ditëlindjen për mua! I urrej ditëlindjet, por i dua njerëqe e rrethoj veten me ta çdo ditë, e që më japin dashuri, lumturi edhe kujtime të mira. Yllit të vogël në video s’ju kishte besuar që një ditë ka me jetu ëndrrën e tij, e që njerëzit kanë me e dasht e përkrah siç bëni ju. Ju dua!”, ka shkruar Ylli përbri kësaj videoje të ëmbël.

