Feston 31 vjetorin në vilën 135 mln $, Adele: Mësoni të doni veten!

Adele festoi ditën e djeshme në Beverly Hills 31 vjetorin e lindjes. Këngëtarja e njohur zgjodhi për ditën e saj vilën 135 milionë dollarëshe në të cilën është xhiruar edhe filmi “Godfather”. Teksa për të dytin vit radhazi zgjodhi si tematikë të festës filmin e famshëm “Titanik”, Adele nuk ngurroi të vishej si protagonistja Rose Dewitt Bukater, luajtur nga aktorja Kate Winslet. Përkrah fotove të publikuara nga ditëlindja e saj, Adele nuk ngurroi të përcillte për ndjekësit e saj një mesazh, të shkruar në formën e një reflektimi.

“Të 30-tat më vunë në provë të vështirë, por unë po ia dal dhe po jap më të mirën time. Nuk ka rëndësi sesa jemi në këtë botë, jeta është e ndërlikuar gjatë gjithë kohës. Kam ndryshuar drastikisht vitet e fundit, prapë po ndryshoj dhe kjo është ok. Të qenit 31, do të thotë një vit i madh për mua dhe do ia dedikoj të gjithën vetes. Lini mënjanë telefonin dhe qeshni me çdo mundësi që ju jepet. Mësoni të doni realisht veten tuaj”, ka shkruar Adele.

Vetëm pak ditë më parë, ylli i muzikës konfirmoi ndarjen nga ish-bashkëshorti Simon Konecki. Nën argumentat se divorci i tyre erdhi si pasojë e angazhimeve të shumta profesionale të këngëtares, dyshja, e cila u njoh në vitin 2011 dhe u martua në fshehtësi pesë vite më vonë, është prononcuar se do ta rrisin me shumë dashuri dhe përkushtim djalin e tyre Angelo.

