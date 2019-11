Feston ditëlindjen, sa vjeç mbush sot Leonardo di Caprio

Ju sugjerojme

Ai është një nga yjet e Hollywood-it. Një karrierë e gjatë kinematografike, me filma të shumtë që kanë lënë mbresa në memorien e gjithkujt. Sot Leo mbush plot 45-vjeç. Nuk është më një djalosh i ri, por ama mbetet gjithmonë “Donzhuani i Hollyëood-it”. Kjo për shkak të lidhjeve të tij të shumta, me personazhe të njohur të botës së showbiz-it. Partnerja e tij aktuale është Camila Morrone, vetëm 20 vjeç.

Leo e nisi karrierën në moshën 16- vjeçare dhe roli i tij i parë ishte në serialin “Parents in blue jeans”. Më pas në filmin “What’s eating Gilbert Grape”, ku luajti si vëllai i vogël i Johnny Depp. Filmografia e Di Caprios është e gjatë. Ai u bë një yll i vogël kinemaje pas performancës së tij të shkëlqyer në filmin ‘Titaniku’.









Pas shumë filmave që bënë bujë në botën e kinemasë, sidomos ‘The wolf of wall street’ Leo kërkonte me ngulm një ‘Oscar’.

Performanca e tij në ‘The wolf of wall street’ ishte mbreslënëse, megjithatë nuk iu dha çmimi i shumëkërkuar. Një tjetër produksion, që do të vinte pas ‘Ujkut të wall street-it’, do t’i jepte atij trofeun. ‘The Revenant’. Po ashtu një interpretim profesionist nga Leo, që më në fund, iu bashkua shumë kolegëve të tij që kanë në sirtarin e tyre një ‘Oscar’.

Etiketa: Johnny Depp