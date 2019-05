Fier/ Kanosi me thikë një person, arrestohet 66-vjeçari (Emri)

Ju sugjerojme

Një 66-vjeçar, është arrestuar nga Policia e Fierit pasi kanosi me armë një person. I moshuari Gani Kasemi banues në Fier, kanosi me thikë për motive të dobëta shtetasin N.K., 57-vjeç, i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. I dëmtuari ka plagë në pjesën e kokës. Mësohet se Gani Kasemi ka qenë në gjendje të dehur në momentin që ka goditur me thikë shtetasin N.K.

NJOFTIMI

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Fier, arrestuan në flagrancë shtetasin G.K, 66 vjeç, banues në Fier.

Arrestimi i këtij shtetasi u bë pasi për motive të dobëta ka tentuar të vrasë me mjet prerës (thikë), shtetasin N.K, 57 vjeç, banues në Fier, i cili ndodhet në Spitalin Rajonal Fier nën kujdesin e mjekëve.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier për veprën penale “Vrasje e mbetur në tentativë”.

Etiketa: arrestohet 66-vjecari