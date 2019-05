FIFA e rrëzon sërish, Chelsea mund të blejë vetëm këta lojtarë

Ju sugjerojme

Pak muaj më parë FIFA dënoi Chelsea me dy sesione merkatoje (verë 2019 dhe janar 2020) që të mos bëjë asnjë blerje, ndërsa shitjet lejohen, për nënshkrimet e padeklaruara me lojtarë ndërkombëtarë tek ekipet e moshave.

Klubi nga Londra ka apeluar këtë vendim në Komitetin e Ankesave në FIFA. Gjithsesi edhe ky organ sot ka bërë me dije se mbetet në fuqi vendimi i parë. Masa disiplinore për Chelsea nuk do të ndryshojë: Asnjë nënshkrim me lojtarë meshkuj të ekipeve zinxhir deri tek U16, me përjashtim skuadrën e femrave dhe atë të futbollit të sallave.

Vendimi i vetëm që ka theksuar ndryshe Komiteti i Ankesave është se Chelsea mund të firmosë me lojtarë nën 16 vjeç nga Britania e Madhe. Që do të thotë talentet e rinj mund të afrohet tek skuadrat e akademisë, për të afruar një lojtar në skuadrën e parë duhet të dalë ndonjë super talent nën këtë moshë.

Këtë vendim e ka pritur edhe vetë Chelsea, duke qenë se shpresa e tyre e vetme është tek Gjykata e Arbitrazhit në Lozanë (CAS). Nuk dihet si do jetë vendimi nga ky institucion, por klubi londinez beson tek zvarritje e çështjes të paktën deri në shtator, në këtë mënyrë ata do të kenë mundësi të bëjnë blerjet e nevojshme në merkaton e verës dhe të jenë të përgatitur për të mos afruar lojtarë për dy sesionet e ardhshme të merkatos.

