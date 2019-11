Ju sugjerojme

Ajo ka eksperimentuar jo pak me look-un e saj. Këngëtarja simpatike Fifi ka vendosur të ndryshojë kësaj here flokët.



Këngëtarja duket se ka hequr dorë nga flokët e gjata duke i prerë ato shkurt. Ajo duket mahnitëse me modelin e ri të flokëve dhe me siguri edhe fansat do të pëlqejnë këtë ndryshim të sajin.











