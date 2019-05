Finalja e Champions, biletat kushtojnë sa një shtëpi në Shqipëri

Ju sugjerojme

Finalja e Champions League do të jetë tërësisht angleze. Në stadiumin e Atletico Madridit “Wanda Metropolitano”, që ka 68.000 vende, tifozët e Liverpool dhe Totenham do t’i ndajnë duke marrë nga 33.226 bileta. Me shumë gjasa biletat në mënyrë legale kanë mbaruar. Tashmë, biletat për ndeshjen finale të Ligës së Kampionëve mes Tottenhamit dhe Liverpoolit janë duke u shitur ilegalisht online me çmim mbi 50 mijë euro në sajtin StubHub.

Etiketa: biletat kushtojne sa nje shtepi