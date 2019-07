Fino përplaset sërish me Ulsi Manjën: Do më dëgjoni apo jo?!

Ju sugjerojme

Bashkim Fino ka patur sërish sot një konflikt verbal me kreun e komisionit të ligjeve, Ulsi Manja. Fino ka kundërshtuar miratimin e nenit 41 për draftit për Mbrojtjen Civile. Pas miratimit të këtij neni, Fino ka braktisur mbledhjen para përfundimit të mbledhjes.

Debati



Fino: Z. Manja do më dëgjoni se ju edhe s’dëgjoni e pastaj votoni me shpejtësi. Kjo pikë bie ndesh me ligjin e pushtetit vendor. Nuk mund t’i vendosi Ministria e Mbrojtjes Bashkisë këtë 8%, jo ta përdorë me vendim të këshillit. Tani t’i thuash që fondi e kalon 8% më duket jo korrekte.

Manja: Jemi në diskutimin e ligjit për mbrojtjen civile dhe duhet propozim konkret. Nëse ka propozime bëjini por jo të mbërtheheni në diskutime. Kur të zbardhim ligjin duhet të jetë e qartë.

Pas miratimit të këtij neni, Fino ka dalë nga salla duke braktisur mbledhjen para përfundimit të saj.

Një javë më parë mes tyre pati një tjetër përplasje, në seancën ku ishte i pranishëm edhe avokati i shtetit Artur Metani.Fino kërkoi informacione mbi çështjen e pallatit të familjarëve të kryedemokratit Lulzim Basha dhe për mënyrën se si u humb nga Avokatura e Shtetit në Strasburg. Metani iu drejtua Finos duke e quajtur “zoti deputet”.

Pas kësaj Fino kërkoi nga Manja të ruajë rendin në seancnë pasi mban statusin e kryetarit e më pas u përfshi në debat me të duke i kërkuar të mos i drejtojë gishtin teksa flet.

Etiketa: Fino