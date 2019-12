Fitorja e dytë radhazi, Ancelotti ringjall plotësisht Evertonin (VIDEO)

Ju sugjerojme

Carlo Ancelotti duket se ka gjetur ilaçin e duhur për të ringjallur Evertonin. Ekipi nga Merseyside ka arritur të marrë fitoren e dytë radhazi me në krye trajnerin italian, duke triumfuar në transfertën ndaj Neëcastle me shifrat 1-2.

Heroi i takimit ishte Calvert-Leëin, i cili shënoi të dy golat për ekipin e tij, duke bërë të pavlefshëm barazimin e përkohshëm nga Schar. Fitorja e dytë kjo për Ancelottin në harkun e tre ditëve, duke e katapultuar Evertonin në vendin e dhjetë në kuotën e 25 pikëve.









Në dy ndeshjet e tjera të orës 16:00 spikati fitorja e Watford ndaj Aston Villës me shifrat 3-0, me Troy Deeney që frymëzon të tijtë me një dygolësh, ndërsa Ismaila Sarr shënon golin e tretë për të mbyllur gjithçka, me ekipin e Pearson që ngjitet në kuotën e 16 pikëve tashmë.

Sfida tjetër mes Southampton dhe Crystal Palace u mbyll në paqe 1-1, ku goli i Tomkins në minutën e 50-të, u barazua nga i zakonshmi Ings në minutën e 74-të.

Standings provided by Sofascore LiveScore

