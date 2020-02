Fitues pa garë/ SPAK nis hetimet për tenderin 17 miliard lekë të Porto Romanos

Ju sugjerojme

Prokuroria e Posaçme ka nisur hetimet për tenderin e landfillit në Porto Romanos në Durrës, me dyshimin e pabarazisë në tendera. Mësohet se SPAK-u ka sekuestruar dokumentet për tenderin me vlerë 17 miliard lekë, pasi prokurimi është zhvilluar pa garë por me procedurë prokurimi “me negocim, pa shpallje paraprake”.

Agjencia Kombëtare e Ujësjellës-Kanalizimeve dhe Mbetjeve të Ngurta, e drejtuar nga Alqi Bllako, në datë 27 janar 2020 shpalli fitues të tenderit “Mbyllja e venddepozitimit ekzistues të mbetjeve të ngurta EKO-Park, Durrës”, bashkimin e dy operatorëve, konkretisht: kompaninë italiane “De Mare” srl. Kjo e fundit është regjistruar në QKR vetëm 3 ditë para tenderit, si dhe kompaninë shqiptare “Viktoria Invest International”.









Sipas njoftimit zyrtar të AKUM, tenderi ishte zhvilluar pa garë, më saktë me procedurën e “negociimit paraprak, pa shpallje”, nën argumentin e situatës emergjente të krijuar pas tërmetit të 26 Nëntorit 2019.