Fjalë zemre, Asensio reagon pas dëmtimit të rëndë

Marco Asensio me të gjithë gjasat nuk do shkelë në tapet për një ndeshje zyrtare në sezonin 2019-2020, për shkak të atij dëmtimi të rëndë në gju, në miqësoren me Arsenalin. Që prej dëmtimit deri më sot, nuk ka patur asnjë reagim nga spanjolli, i cili ka thyer heshtjen me një mesazh të ndjerë në rrjetet sociale.

“Fillova këtë sezon me shpresa të reja, duke u kujdesur edhe për detajet e fundit të përgatitjes sime në mënyrë që ky të jetë një sezon i shkëlqyer për të gjithë tifozët e Realit dhe për veten time.

Në momentin më të rëndësishëm të jetës, ju mund të merrni një goditje të papritur të fatit të keq dhe papritur çdo gjë ndryshon. Është e vështirë të pranosh gjithçka këto ditë, por unë filloj një sfidë personale në jetën time. Unë ende besoj se ky do të jetë një sezon i madh.

Mesazhet e tua mbështetëse dhe dashuria juaj më japin më shumë forcë për t’u përballur me këtë sfidë.

Falënderime të përzemërta për të gjithë ju për mbështetjen tuaj.

Shihemi se shpejti”, shkroi 23-vjeçari në letrën e tij publike.

