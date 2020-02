Fjodora Fjora: Vathët që mbaj kanë kushtuar sa një shtëpi

Ju sugjerojme

E ftuar në emisionin e pasdites “Ftesë në 5” me Bieta Sulon, moderatorja shqiptare Fjodora Fjora ka rrëfyer se në jetën e saj ka pasur një aksesor shumë të shtrenjtë, që herë pas here i prekte në çantë, nga meraku se mos i humbisnin. Ata kushtonin sa një shtëpi, sipas moderatores.

“Në rast se do kishim mundësi ta blinim, një diamant do ishte sa më i madh aq më i mirë. Unë kam mbajtur një palë vathë që ishin sa një shpi.Herë pas here i prekja në çantë, se thoja t’i prek njëherë a janë aty,”- është shprehur Fjodora.









Mesa duket, moderatorja qenka e dhënë pas aksesorëve luksozë, dhe e pranon hapur se nëse do t’i jepej prap mundësia do të blinte një diamant sa më të madh.

Etiketa: Fjodora Fjora