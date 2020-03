Flaka Krelani: Do kalojmë çdo sfidë duke qëndruar së bashku, virusi vetëm na ngacmon

View this post on Instagram

Gezuar diten e veres ✨ Uroj te jeni shendoshe e mire, duke e ndihmuar njeri tjetrin do kalojme cdo sfide! Kur ta mendosh kemi kaluar nje lufte duke qene gjithmone te bashkuar me njeri tjetrin, nje virus vetem na xiglon 😝 Kujdesuni per veten, duke u kujdesur per veten mbrojme te tjeret! Uroj te zhduket sa me shpejte e te jemi ne Virusi I Corones 💪🏽 Stay Positive! One Love F.