“Flas për mbarë botën”/ Aktivistja 16-vjeçare, në revistën e njohur

Adoleshentja suedeze Greta Thunberg është personazhi i radhës dhe me shumë gjasa e vetmja e moshës së saj që ka pushtuar kopertinën e revistës prestigjioze ‘Time’. “Tani po flas për të gjithë botën”– me këto fjalë të Thunberg i orienton lexuesit ‘Time’ për figurën e 16-vjeçares të nominuar për Çmimin Nobel të Paqes, e cila është themeluesja e lëvizjes Youth Strike for Climate (Greva e Rinisë për Klimën).

Thunberg shihet në kopertinën e revistës së njohur me një fustan ngjyrë të gjelbërt, simbol të natyrës, me një palë atlete që i tregojnë moshën, si dhe me një vështrim largpamës dhe të mprehtë që flet në një farë mënyre për historinë e saj.

16-vjeçarja suedeze themeloi Youth Strike for Climate në gusht të vitit 2018. Ajo e la shkollën në mënyrë që të protestonte për më shumë masa për ndryshimin klimatik. Që prej atëherë, veprimet e Thunberg-ut kanë qenë një pikënisje për një lëvizje ndërkombëtare, me gjimnazistë dhe studentë nga e gjithë bota, të cilët kanë dalë në grevë për të rritur vëmendjen ndaj masave që duhen marrë për ndryshimin klimatik.

