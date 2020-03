Flet 31-vjeçari i prekur nga koronavirusi: Kam takuar shumë shokë, s’më kanë thënë që jam pozitiv

Ju sugjerojme



Një 31 vjeçar i cili ka ardhur nga Milano dhe ndodhet i izoluar tek infektivi në një lidhje telefonike ekskluzive për Ora News shprehet i shqetësuar për situatën.

Ministria e Shëndetësisë konfirmoi dje se një djalë 31 vjec nga Tirana i cili kishte udhëtuar nga Milano, kishte rezultuar pozitiv ndaj koronavirusit.









Djaloshi vetë thotë se asnjë nga mjekët nuk i ka komunikuar atij rezultatet, vetëm e kanë vendosur në të njëjtin vend me ata që kanë dalë pozitiv nga koronavirusi.

“S’kam asnjë përgjigje. Unë jam top, por më ka kapur paniku. Jam trembur për familjarët e mi nuk po i bëjnë tamponët. Kam takuar shumë miq dhe shokë, kam frikë për ta.

Unë jam 31 vjeçari për të cilin Ministria e Shëndetësisë dhe Erjon Braçe pretendoi se jam infektuar me koronavirus. Këtu jam te karantina, jam izoluar që prej orës 00:00 të natës së të dielës. Nuk më kanë sjellë asnjë përgjigje që jam me koronavirus, infermierët këtu nuk e pranojnë që jam me koronavirus. Nuk arrij të kuptoj këtë lojën që publikisht nxjerrin të dhënat e mia dhe thonë se jam me koronavirus ndërkohë këtu nuk vjen askush të ma konfirmojë. Se kuptoj se pse po e bëjnë këtë propagandë në emër timin. Nëse telefoni është i fikur më vonë do të thotë se ma kanë bllokuar këta. Nuk është normale të rrish më shumë se 36 orë në karantinë pa marrë një përgjigje”.

Ai tregon se kishte udhëtuar në të njëjtin avion me gruan nga Lush,ja e cila pak ditë më parë ishte paraqitur në Infektiv dhe menjëherë më pas kishte shkuar vetë me këmbët e tij dhe kishte insistuar per te bere tamponin.

“Ditën e martë jam kthyer nga Milano, nuk kam qëndruar në Milano kam qëndruar në shtet tjetër. Aty kam zbritur në aeroport dhe kam qëndruar një natë. Kam ikur të hënën në mëngjes dhe jam kthyer të martën në darkë. Kur erdha nuk kam pasur probleme, të premten pata simptoma dhe kam marrë urgjencën në telefon. E telefonova të premten kur ishte rasti i kësaj vajzës nga Lushnja që kishte ardhur nga Italia sepse kisha dyshime se kisha ardhur në një avion me të. Kam marrë urgjencën dhe 112 për të kërkuar të më bëhej tamponi. Nuk ma bënë sepse nuk kisha shenja. Ditën e diel dhe të shtunë mu rrit temperatura me 38-39 gradë. Po ditën e dielë e mora 127 në telefon po nuk më merrnin. Shkoj te spitali “Amerikan” dhe më nisi këtu te infektivi tha nuk je për ne je për tek infektivi. Që prej atij momenti më kanë shtruar me një pavion me këto që janë të konfirmuar. Dhe as analiza as një gjë, analizat mi kanë marrë pas 14 orësh

Nuk kam asnjë shenjë, thjesht më ka kapur paniku u trembën për veten por tani jam trembur për familjarët e mi se këto nuk po u bëjmë tamponat. Kushtetet si spital Shqipërie, letra për banjë nuk ka, maska nuk ka me maska personale. Këtu është më shumë neglizhenca e doktorëve. Kushtet nuk janë eurpiane por të pranueshme janë. Asnjë protokoll nuk ndjekin doktorët, as nuk vijnë të informojnë. Jam vetëm në dhomë dhe po më kapi ndonjë gjë duhe të dalë jashtë ti thërrasë. Unë s`kam pasur shenja, më matën temperaturën në Rinas. Nuk kam pasur asnjë shenjë, erdha me zor sepse nuk doja të infektoja të tjerët. Erdha me makinën time personale”, – thotë ai.

