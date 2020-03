Flet pacienti i prekur nga Koronavirusi: Është çështje paniku më shumë, diçka e menaxhueshme

Ju sugjerojme



Ditën e sotme në emisionin Open ka qenë në lidhje telefonike një person i cili ka rezultuar pozitiv për Koronavirus dhe treguar përjetimet e tij.

Marku ka treguar edhe hapat kur e kuptoji në fillim dhe shenjat që i ka dhënë.

Ai u shpreh: Unë në momentin që dëgjova për zotërinë (pacienti zero) që ka dalë me Koronavirusi, jam interesuar po atë ditë kam bërë tamponin dhe me datën 10 në mëngjes kam dalë pozitiv.









Eni Vasili: U trembe në momentin e parë?

U tremba sepse ishte një sëmundje e pa dëgjuar, shumë panik, po flitej në të gjithë botën ishte një tmerr i vërtetë.

Unë në momentin që kam dalë pozitiv jam vetëkarantinuar, nuk kam dalë fare.

Ka ardhur doktori me stafin, jam lidh me Piperon dhe kam marr asistencë në shtëpi.

Ditët e para kisha vetëm djers.

Ditën e tretë temperatura, 38.2, 38 .3.

Ditën e pestë ka vazhduar pak mungesa e frymëmarrjes, por jo e papërmbajtshme, pak e zorshme.

Jam ndihmuar nga mjekët me anë të telefonit dhe me urgjencën kam folur.

Jam ushqyer si gjithmonë kur kam pas temperaturë kam pirë paracetamol, uji lëngje supë.

Është çështje paniku më shumë, është diçka e menaxhueshme.

Është më pak ne një grip normal.

Sot jam në ditën e tetë. Javën tjetër bëj tamponin për të kuptuar nëse kam më COVID apo jo.

