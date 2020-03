Flet vajza e prekur me koronavirus në Shqipëri: Pse duhet të kemi kujdes

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Një nga të prekurit me koronavirus në Shqipëri ka dalë publikisht me zë dhe figurë në një video sensibilizuese, si kudo në botë, veçanërisht ndaj të rinjve, që deri më tani “mbrohen” pas idesë se COVID-19 shfaq simptoma të rënda dhe i merr jetën vetëm të moshuarve. Kryeministri Edi Rama ka shpërndarë videon e vajzës të prekur me koronavirus, për të tejçuar thirrjen e fortë tek të rinjtë shqiptarë që u duket vetia të pamposhtur se ky armik i padukshëm prek këdo dhe e vetmja mënyrë që të mbrohesh është duke qëndruar në shtëpi.





Vajza e re, e cila flet në video ka për qëllim sensibilizimin e të rinjve që nuk po kuptojnë rrezikun që u kanoset në këtë kohë dhe i qytetarëve që vijojnë shëtitjet në rrugë kur lejohen oraret e lëvizjes.









Etiketa: flet vajza