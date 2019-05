FMN i ‘rrëzon’ Ramës edhe Korporatën e Investimeve

Ju sugjerojme

Ekspertët e kanë pritur me skepticizëm, opozita është shprehur kundër. Megjithatë ishte Fondi Monetar Ndërkombëtar që duket se rrëzoi të hënën një projekt të qeverisë për të krijuar Korporatën e Investimeve Shqiptare.

Misioni i Fondit Monetar Ndërkombëtar i kërkoi sot qeverisë të rishikojë projektligjin e propozuar prej saj për krijimin e Korporatës së Investimeve Shqiptare, e cila synon krijimin e kushteve të favorshme për të rritur investimet në vend.

Fondi u shpreh se projekti krijon risqe ndaj buxhetit dhe se Korporata duhet të jetë objekt i ligjit për “prokurimin publik”. Fondi Monetar deklaroi se rritja ekonomike e Shqipërisë në 2019 pritet të zbresë në 3.5 përqind, kryesisht për shkak të uljes së prodhimit të energjisë elektrike.

“I këshillojmë fuqimisht autoritetet të rishikojnë propozimet e fundit për krijimin e Korporatës së Investimeve Shqiptare (KISH), për të shmangur risqet ndaj buxhetit dhe ndaj integritetit të kuadrit të administrimit të investimeve publike. Ky projektligj do t’i jepte mundësi qeverisë të udhëzonte vendime individuale për investime, të cilat mund ta shndërronin KISH-në në një instrument shpenzues të mbajtur jashtë buxhetit, çka rrezikon ta ulë disiplinën fiskale dhe t’i anashkalojë proceset e administrimit të investimeve publike. Përkundrazi, ky kuadër do të duhej të siguronte që KISH të ushtronte aktivitet në baza komerciale dhe si një subjekt i palidhur me qeverinë. Ligji duhet të afirmojë pavarësinë e KISH-së në vendimet operative dhe në përzgjedhjen e projekteve individuale të investimeve. KISH duhet gjithashtu të jetë objekt i Ligjit “Për prokurimin publik”,” thuhet në rekomandimet e FMN.

Nisma e qeverisë ka shkaktuar jo pak debate publike, ku zërat më kritikë e cilësojnë si një skemë për të tjetërsuar pronën publike dhe për të krijuar llogari jashtë buxhetit që rrezikojnë financat e shtetit.

Ndërkohë po sot FMN ngriti alarmin se borxhi i real i Shqipërisë është sa 69.9% e PBB-së më 2018, ndërsa po shterojnë mjetet për uljen e tij.

