FMN mbyll misionin në Shqipëri: Rritja ekonomike do ngadalësohet

FMN parashikon ngadalwsim tw rritjes ekonomike. Ky ishte konkluzioni i përfaqësuesit tw Fondit Monetar Ndërkombëtar, Jan Kess Martijn, në përmbyllje të misionit të radhës në Shqipëri. Në konferencën e përbashkët për shtyp me kreun e BSH-së, Gent Sejko dhe ministren e Financave, Anila Denaj, Martijn rekomandoi një sërë masash për Shqipërinë. Ai tha se këtë vit rritja ekonomike e Shqipërisë pritet të ngadalësohet në 3,5%, ndërsa inflacioni do vijojë të jetë nën objektivin e parashikuar prej 3%.

“Në periudhën nga 25 prilli deri sot që flasim FMN ka monitoruar Shqipërinë. Këto diskutime u fokusuan tek pikat e dobëta dhe tek risqet. Rritja ekonomike e saj pritet të jetë e moderuar gjatë 2019, pritet të jetë rreth 4% në periudhën afatmesme. Këtë vit do të ngadalësohet me 3,5% për shkak të uljes së prodhimit të energjisë elektrike. Fillimi i qëndrueshëm varet edhe nga përmirësimi në fushën në fushën e ligjit dhe treguesve të korrupsionit. Inflacioni do të jetë nën objektivin e parashikuar prej 3 %. Deficiti fiskal ka rënë në 2018, por pritet të rritet gjatë 2019. Borxhi publik mbetet i lartë në nivelin 69,9% dhe pritet të zbresë në 69,3% në fund të këti viti”,- tha Martijn.

Ajo që këshilloi i dërguari i FMN-së, ishte kufizimi i risqeve fiskale dhe shlyerja e detyrimeve të prapambetura, TVSH-së në afat nga ana e qeverisë. Një gjë e tillë sipas tij do i jepte frymëmarrje bizneseve.

“Duke u mbështetur në reformat e ndërmarra ne rekomandojmë kufizimin e risqeve fiskale. Specifikisht rekomandojmë që të bëhet një korrigjim i masave që fragmentizojnë bizneset. Shlyerja e detyrimeve të prapambetura ndaj tyre është e mirëpritur. Nevojitet veprim i menjëhershëm, që të lahen detyrimet e prapambetura pasi cënojnë bizneset. Rimbursoni TVSH në afat, madje sa më shpejt të jetë e mundur. Të përmirësohet emëtimi i borxhit publik”, tha ai.

Për Guvernatorin e BSH-së, Gent Sejko ekuilibrat e ekonomisë janë duke u përmirësuar. “Gjatë 2018 është forcuar stimuli monetar. Ka pasur rrije konsumi dhe investimi. Presim kthimin e inflacionit në objektiv” – vijoi ai. Ndërsa ministrja e Ekonomisë dhe Financave, Anila Denaj tha se MF-ja ka si objektiv të sajin uljen e detyrimeve të prapambetura.

