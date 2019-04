Formacionet zyrtare, Bologna luan për mbijetesë ndaj Chievo

Ju sugjerojme

Një ndeshje e fortë pritet mes Bologna dhe Chievo në Seria A. Skuadrat pritet të jenë mjaft në formë përballë njëra-tjetrës.

Bologna renditet në vend të 18 me 27 pikë,e cila luan me shpresën e madhe për mbijetesë me 3 pikët e arta, ndërsa Chievo renditet në fund të listës në vend të 20 me 11 pikë.

Formacionet zyrtare:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Andreolli, Barba; Kiyine, N. Rigoni, Dioussé; Vignato; Stepinski, Lleris. All. Di Carlo

