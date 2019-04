FOTO/ 10 vite në NATO, ja urimi i Aleancës për Shqipërinë e Kroacinë

Ju sugjerojme

Shqipëria është prej 10 vitesh anëtare e familjes euroatlantike. Me këtë rast NATO ka bërë një urim për Shqipërinë dhe Kroacinë që iu bashkangjiten Aleancës në Prill 2009.

“Si sot 10 vite më parë Shqipëria dhe Kroacia përfunduan procesin e pranimit dhe u bashkuan me aleancën, si vende anëtare.

Me tu bërë anëtare të NATO-s, Shqipëria dhe Kroacia ndajnë përfitimet dhe përgjegjësitë e sigurisë kolektive”, shkruhet në statusin e shpërndarë në faqen zyrtare në Instagram dhe facebook. Ky postim shoqërohet me foton e ministrave të Jashtëm të asaj kohe, ku për Shqipërinë ka qenë Lulzim Basha.

