Foto 3D/ Këto janë shtëpitë që do ndërtojë Behgjet Pacolli në Thumanë

Ministri i Jashtëm në detyrë i Kosovës, Behgjet Pacolli e ka konkretizuar në një projekt premtimin e tij për të ndërtuar banesa në Thumanë.

Siç shihet në foto 3D, ndërtesat e projektuara do të jenë tre kate.









“Me një shpejtësi rekord përfundoi projekti i ndërtesave me apartamente moderne, që do të ndërtohen në Thumanën e goditur nga tërmeti rreth 3 javë më parë. Tani është çdo gjë gati për të filluar ndërtimi, i cili do të financohet komplet nga familja Pacolli, nëpërmjet fondacionit “Behgjet Pacolli”. Falënderoj të gjithë grupin që punuan në punët përgatitore dhe projektuese”, shkruan Pacolli.



