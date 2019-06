Foto-albumi i protestës/ Me qindra fishekzjarre në Parlament

Ju sugjerojme

Opozita e bashkuar mbajti të dielën protestën e 7 kombetare. Protesta pati incidente të vogla tek Kryeministria, por kulmuan më pas tek Parlamenti. Nje grup protestuesit hodhën papushim fishekzjarre, shashka e tymuese drejt forcave te policisë. Përreth 1 ore sheshi para parlamentit “u ndez” nga fishekzjarret. Me pas Basha terhoqi protestuesit tek selia e PD ku deklaroi se po mbaron koha e fjaleve dhe me pas fjala do jete e sovranit. Në proteste u plagosen sipas ministrit Lleshaj 10 police dhe 3 protestues. Te gjitha momentet e protestes jane fiksuar nga fotoreporteri i Mapo-s.

