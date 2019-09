FOTO/ Atmosfera në stadium dhe në Prishtinë pas fitores së Kosovës

Ju sugjerojme

Kosova arriti të luante një ndeshje madhështore duke mposhtur 2-1 Çekinë në stadiumin “Fadil Vokrri”, edhe pse me 5 mungesa titullarësh. Tifozët vendas sigurisht dhanë një mbështetje të madhe. Siç shihet nga fotot dhe videot e siguruara nga MAPO, atmosfera ndihet kudo. Nga brohorimat e tifozëve në stadium deri tek tollumbacet me ngjyra në rrugët e Kosovës.

Vëmëndje të veçantë kësaj ndeshje i kushtoi dhe zvizeranja “Blick”: “Sytë nga Kosova, sepse humbja e fundit e saj daton më 9 tetor 2017. 14 ndeshje pa humbur. Sot luajti për kualifikueset e Kampionatit Europian, kundër Republikës Çeke. A mendoni se ky cikël do të vazhdojë?”

Ndërsa trajneri i Kosovës, Bernard Challandes, pas përfundimit të ndeshjes u shpreh se treguan një mentalitet të jashtëzakonshëm.

“Përballë kishim një kundërshtar të madh dhe duhet të jemi krenar për punën që kemi bërë. Kemi lojtarë që mund të luajnë në mesfushë dhe në sulm. Ia dolëm edhe këtë herë, ka qenë një paraqitje fantastike nga gjithë ekipi.”

Kosova momentalisht ndodhet në kuotën e 8 pikëve në vendin e parë, Anglia me 6 në vendin e dytë me 2 ndeshje më pak, ndërsa Çekia në vendin e tretë me 6 pikë. Mbyllin tabelën Mali i Zi dhe Bullgaria me 2 pikë.

