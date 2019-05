Ju sugjerojme

Një aksident i rëndë ka ndodhur në Rusi. Nëse shihen fotot, është e pamundur të besosh që drejtuesi i kësaj makine ka shpëtuar me lëndime të lehta. Audi Q7 është ndarë në mes nga përplasja me një shtyllë. Shkak i aksidentit ishte shpejtësia shumë e madhe, mbi 200 km/h. Drejtuesi humbi kontrollin e makinës dhe u përplas me shtyllën. Shikoni fotot:

Etiketa: audi Q7 perplaset