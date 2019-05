Ju sugjerojme

Kylie Jenner është një modele, sipërmarrëse dhe një nga personalitetet më të famshme në rrjetet sociale. Së fundmi ajo do të marrë me qera një rezidencë gjigande dhe tepër luksoze me 6 dhoma, në Malibu. Kjo rezidencë më parë ka qenë shtëpia e yllit të “Beverly Hills”, Yolanda Hadid. Në rrjet janë bërë publike disa foto brenda shtëpisë ku Kylie do të qendrojë. Hidhini një sy:

Etiketa: brenda rezidences luksoze