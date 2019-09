Ju sugjerojme

Aktorja e famshme e Hollywood-it si gjithnjë nuk ka harruar të surprizojë në tapetin e kuq. Bëhet fjalë për Penelope Cruz, e cila është shfaqur në festivalin e 76-të në Venecia me një fustan nusërie.



Në median e huaj parakalimii saj u cilësua sikur ‘po kalonte para altarit të martesës’. Fustani i saj i bardhë me tyl dhe i dekoruar me kristale ishte fantastik.



Etiketa: me fustan te bardhe