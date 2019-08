FOTO/ Haradinaj me grupin e alpinistëve në Bjeshkët e Namuna

Ju sugjerojme

Arineta Mula, një alpiniste e njohur nga Kosova e cila është ngjitur dhe në Everest ka rrëfyer eksperiencen e fundit në Alpet Shqiptare. Ajo shkruan në facebook se “ishte një rrugëtim katër ditor nëpër Bjeshkët e Namuna “Alpet Shqiptare” shtigje malore që kalojnë përmes territorit të Kosovës, Shqiperisë dhe Malit të Zi. Kësaj radhe vlerën e këtyre shtigjeve malore ia shtoi z.Ramush Haradinaj. Ai bashkë me gjithë ekipin arritën që përgjatë këtyre ditëve të ecin gjithsejt 80 km duke u ngjitur po ashtu në majat më të njohura, me terren të vështirë e të thepisur e me temperatura të larta duke kaluar gjithsejt 5600 m (total) të ngjitjeve.

6 gusht: Nijsa nga parku kombëtar Valbona përmes lugut të Valit ngjitem me sukses majën Jezercë 2694 m e cila është maja më e lartë në Alpet Shqiptare ndërkaq e shtata në Ballkan.

Zbritem në një terren shumë të thepisur ashtu siç njihet edhe si i rrezikshëm deri në Vuthaj.

7 gusht: Nga Vuthaj u ngjitëm deri te qafa Borit kufiri mes Shqipërise dhe Malit te Zi. Prej aty vazhduam dhe ngjitëm me sukses majen Kollata e Keqe 2534m që njihet si maja me e lartë në Mal te Zi. Zbritëm përsëri te qafa e Borit dhe vazhduam ecjen në Çerem.

8 gusht: Nga Çeremi realizuam ecjen e bukur deri në Doberdol.

9 gusht: Nga Doberdol u ngjitem shpatit perballë dhe ngjitem me sukses majën e Trekufirit 2354m që është pika bashkuese mes tri shteteve: Kosovë, Shqipëri dhe Mal të Zi.

Prej këtu vazhduam dhe ngjitem gjithë kurrizoren përmes kreshtave natyrale qe ndajnë Kosovën dhe Shqipërine duke ngjitur Majen Bogiçaj 2405m, Ram Aruçit 2358m, Qafa Ali Çelës 2284m, maja e Bardhë (Bard) 2394m, Gusanin 2453m dhe ngjitja jonë e fundit ishte maja Gjeravicë 2656m e cila radhitet si e dyta në Alpet Shqiptare. Zbritem dhe përfunduam ecjen në Gropë të Erenikut”.

