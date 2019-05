Foto/ Ja shifra marramendëse që paguan Rihanna në javë për shtëpinë

Ju sugjerojme

Rihanna, ka një vit që është shpërngulur në Londër. Askush nuk e dinte. E nëse nuk do ta zbulonte vetë këtë sekret, sërish nuk do ta dinim se ajo ka një shtëpi të re. Në një intervistë për “New York Times”, ylli i Pop-it dhe modës e zbuloi këtë fakt teksa tha se po e shijon jetën e saj në kryeqytetin britanik. Ajo shtoi se ka shkuar atje për të qenë më pranë ekipit që punojnë për kompaninë e saj të modës, “Fenty”. Aktualisht këngëtarja me famë botërore po jeton në një shtëpi me qira, dhe nga fotografitë e publikuara nga mediat e huaja duket se banesa është një mrekulli. Shtëpia e bardhë 4-katëshe ka 7 dhoma gjumi, palestër dhe një kopsht me pamje përrallore. Por sa paguan Rihanna? 16 mijë paund në javë!

