Foto/ Kjo kinema i ka zëvendësuar karriget me shtretër martese

Cinema Pathé, e cila u hap në 9 maj në Spreitenbach të Zvicrës, u ofron klientëve të saj një dhomë ku ata mund të përjetojnë një përvojë shumë relaksuese. Në vend të karrigeve në dispozicion të spektatorëve janë vënë shtretër me karrige mbështetëse të rregullueshme, jastëkë dhe tavolina pranë shtratit.



Një biletë për “dhoma gjumi VIP” kushton (19 dollarë) dhe duke zgjedhur opsionin VIP, me kosto (rreth 48.50 dollarë), ushqimi dhe pija falas do të shërbehen në dhomë. Klientët do të mbajnë veshur pantofla të ofruara nga kinemaja.



Në strukturë ekziston edhe një dhomë me divane të dyfishtë, një ekran IMAX me 350 vende dhe një zonë për fëmijë me pajisje të dedikuara.

Nëse, nga ana tjetër, jeni të shqetësuar për çështjen e higjienës, rrini të qetë: Venanzio Di Bacco, Drejtori i Përgjithshëm i Pathé Schëeiz, ka siguruar që çarçafët dhe batanijet ndryshohen pas çdo përdorimi.

