FOTO-LAJM/ Autoblindat e ushtrisë rrethojnë aeroportin e Rinasit

Duket si luftë, por jo! Janë autoblindat e ushtrisë qe kanë zbarkuar në Rinas nje ditë pas grabitjes spektakolare ku u grabit 10 milionë euro. Ministrja Xhaçka paralajmëroi se rreth perimetrit të sigurisë së aeroportit do të vendosen efektivë të Policisë Ushtarake dhe Batalionit Special të Forcave të Armatosura.

“Duke qenë që në një distancë fare të shkurtër nga Aeroporti i Rinasit ndodhet e vendosur edhe Komanda Ajrore e Forcave të Armatosura, kam urdhëruar që edhe Policia Ushtarake të dislokohet në këtë komandë, duke ju bashkuar kështu Policisë së Shtetit për ta mbështetur atë në garantimin e sigurisë së aeroportit”, tha ministrja e Mbrojtjes.

Por sakaq ka reaguar lideri demokrat Lulzim Basha. Ai thotë se me vendosjen e ushtrisë në Rinas “De facto” shteti ka rënë. Po sipas Bashës, ushtria nuk del në terren me urdhrin e ministres por me vendim të Kuvendit të Shqipërise, pasi të jetë shpallur gjendja e jashtëzakonshme.



