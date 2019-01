Banorë të Gramshit dhe ambientalistë protestuan këtë të shtunë kundër ndërtimit të HEC-it në kanionet e Holtës.

Ata i bënë thirrje qeverisë që ta anulojë dhe jo ta pezullojë ndërtimin e hidrocentralit.

Protestuesit u shprehën se do vijojnë me protesta, pasi nuk do të lejojnë qeverinë te betonizojë kanionin./gazetamapo.al/