Foto Lajm/ Skënder Brataj del nga Infektivi pasi bëri testin e koronavirusit

Mëngjesin e sotëm është konfirmuar se drejtori i Urgjencës Kombëtare Skënder Brataj, doli pozitiv me COVID-19.





Një ditë më parë Brataj ishte ne spitalin Infektiv, ku mendohet se bëri testin e koronavirusit. Me maskë dhe pa doreza, Skënder Brataj dallohet teksa del nga Infekivi.









Sipas Ministrisë së Shëndetësisë Skënder Brataj është vetëizoluar në banesë. Pas infektimit të Drejtorit të Urgjencës, ka reaguar edhe ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu.

“Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale konfirmon se një prej 19 rasteve të konfirmuar pozitiv ditën e sotme është drejtori i urgjencës kombëtare, Skënder Brataj.

Z. Brataj është vetëizoluar në shtëpi në gjendje të stabilizuar shëndetësore.

Më poshtë ju lutem gjeni statusin e Ministres së Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu:

Dr. Skënder Brataj është konfirmuar pozitiv pas kryerjes së analizës per Covid19. Deri tani gjendja e tij paraqitet e stabilizuar dhe Dr. Brataj ndodhet në vetëizolim, në shtëpinë e tij.

Uroj me shpirt ta kalojë sa më lehtë këtë situatë dhe t’i bashkohet sa më shpejt, i shëruar plotësisht, ekipit tonë që po lufton çdo ditë me këtë armik!

#BashkëDeriNëFund“, – shkruan Ogerta Manastirliu.

