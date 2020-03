Foto-lajm/ Tabela dhe policë me maska, Infektivi futet në karantinë

Ju sugjerojme



Ministria e Shëndetësisë menjëherë pas konfirmimit të dy rasteve të para me koronavirus në Shqipëri, ka shtuar masat në lidhje me parandalimin e virusit. Spitali i Infektivit është shndërruar në një zonë karantine, siç shihet nga fotot e publikuara.

Forca të shumta policie ndodhen në ambientet e QSUT-së dhe nuk lejojnë pacientët të afrohen në zonën e infektivit. Ndërkohë në lidhje me gjendjen e dy personave të parë të konfirmuar me koronavirus mësohet se gjendja e tyre është e stabilizuar.









Ndërkohë, bëhet me dije se këtë mbrëmje, 4 persona nga Skrapari janë nisur me urgjencë drejt QSUT-së. Personat në fjalë dyshohen me koronavirus pasi pak ditë më parë janë kthyer nga Italia.

