Foto/ Lulzim Basha pritet me entuziazëm nga qytetarët e Rrogozhinës

Ju sugjerojme

Qytetarët e Rrogozhinës i kishin rezervuar një pritje të madhe liderit demokrat, Lulzim Basha paraditen e sotme. Me dhjetera makina shoqëuan udhëtimin e tij, me bori dhe flamujt e PD-së. Më pas në qendër të qytetit u panë mbështetësit që thërrisnin “Rama Ik”.

Basha në fjalën e tij tha se do mbështesë fermeret me subvensione, dhe s’do kenë më nevojë të hedhin prodhimet e tyre. Po kështu tha se pasurite e oligarkëve do të sekeustrohen pasi i kanë përfituar padrejtësisht nga kjo qeveri.

*Foto nga mitingu në Rrogozhinë