Foto/Rama flet greqisht për 30 qershorin. Një vajzë shembet në tokë

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama nga Butrinti (Ksamil) ku ndodhej për koncertin e Carla Brunit ka udhëtuar 20 km më tutje për të prezantuar kandidatin për bashkinë e vogël të Finiqit. Kësaj radhe PS-ja mbështet kandidatin e Mega-s, Kristaq Kiço. Ai u premtoi minoritarëve grek se shumë shpejt do nisë puna për aeroportin e ri të Sarandës dhe në këtë mënyrë Athinën do e kenë më afër.

Incidenti

Teksa Rama fliste një vajzë u shemb në tokë pas krahëve të tij. Ai e ndaloi fjalën për disa minuta dhe vajza u spostua nga të pranishmit për ti dhënë ndihmën e shpejtë. Kryeministri e rimori fjalën duke thënë: Ndjesë por temperatura e lartë dhe mungesa e ujit sollën këtë pasojë.

Më pas Rama iu kthye akuzave për opozitën. Ai tha se jam gati ta them në gjithë gjuhët e botës se zgjedhjet do bëhen më 30 qershor, duke e përsëritur togfjalëshin “30 qershor” në gjuhën greke.

“Mund të ketë njerëz që nuk më duan mua dhe duan që kjo qeveri të iki një orë e më parë, por ata nuk janë mbështetës të rrumpallës e dhunës. Kush i fryn zjarrit të dhunës është i destinuar të tretet në atë zjarr. Nuk ka rrugë tjetër. Në Shqipërinë e 2019 nuk fitojnë qorrat që s’kanë asnjë ide, asnje ideal, asnjë alternative. Më 30 qershor Shqipëria do bëjë zgjedhje. 30 qershori do të jetë ditë normale edhe sikur të ketë orvatje të dëshpëruara ato do të jenë të pafuqishme për ta bllokuar 30 qershorin”, u shpreh Rama në Finiq.

*Incidenti në minutën e 36 të videos

Etiketa: Finiq