FOTO/Protesta për fidanishtën e UBT, Bashkia: Do ndërtojmë 2 shkolla

Studentët e Universitetit Bujqësor të Tiranës kanë protestuar sot, të drejtuar nga pedagogu dhe funksionari i PD, Jamarber Malltezi, kjo pasi kanë nisur punimet në fidanishten e Universitetit. Siç shihet në foto, fadroma ka nisur punën pa një tabele informuese mbi objektin që do ndërtohet. Gazeta MAPO kontaktoi me këshilltarin për mediat në Bashkinë e Tiranës, Renato Kalemi i cili konfirmoi se do ndërtohen dy shkolla.

“Po, do ndërtohet një shkolle 9 vjeçare dhe një gjimnaz, në pronë private të shpronësuar nga Bashkia e Tiranës”, tha ai. Kalemi saktësoi se nuk ka asnjë ndërhyrje në pronën e universitetit. Sipas tij, dy shkollat e reja janë pjesë e projektit të bashkisë për 17 shkolla të reja gjithsej në gjithë Tiranën, për ti dhënë fund mësimit me dy turne.

Por për çfarë protestohet?

Në Master Planin e Universitetit, ky truall është fidanishte e Uiniversitetit Bujqësor të Tiranës. Kështu tha pedagogu Jamarber Malltezi paraditen e sotme. “Ky territor ka qenë fidanishtja e Universitetit , dje pamë disa eskavatorë dhe rrethim të vendit pa pasur asnjë njoftim. Menduam se policët erdhën për të ndaluar ndonjë ndërtim të paligjshëm. Dëgjojmë në mënyrë informale se do bëhet një shkollë, po s’ka asnjë tabelë”, tha Malltezi.

Po kështu në rrjetet sociale vershojnë fotot e kryebashkiakut Veliaj që një vit më parë mbolli pemë në fidanishten e UBT-së, duke e akuzuar se po shkatërron zonat e gjelbërta.

Gjithsesi në ditët në vijim pritet një reagim zyrtar i vetë universitetit, për të parë nëse realisht është cënuar apo jo prona e tyre. Po kështu pritet për tu parë nëse studentet do e vazhdojne protesten per fidanishten.