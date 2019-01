FOTO REPORTAZH: Digjet Athina…

Mbi 60 mijë grekë protestuan në Athinë kundër marrëveshjes me Maqedoninë për emrin, që zgjidh mosmarrëveshjen mes dy vendeve dhe që pritet të votohet nga Parlamenti grek, javën e ardhshme.

Pak pasi protesta filloi, rreth orës 13:00, policia nisi të përdorte gazin lotsjellës për të shpërndarë protestuesit jashtë godinës së Parlamentit, që thërrisnin “Maqedonia është greke” dhe valëvisnin flamuj grekë.

Ndryshimi i emrit është rezultat i mosmarrëveshjeve mes Maqedonisë dhe Greqisë mbi historinë dhe identitetin kombëtar që zgjati 27 vjet.

Protestuesja Natasha Afanasiadou thotë se nuk shihte “asnjë mënyrë” që të mos shkonte në demonstratë:

Greqia dhe Maqedonia ranë dakord qershorin e kaluar për një marrëveshje që do të ndryshonte emrin e fqinjit verior të Greqisë në Maqedonia e Veriut. Në këmbim, Greqia do të heqë dorë nga kundërshtimet e saj ndaj vendit që të bashkohet me aleancën e NATO-s./gazetamapo.al/