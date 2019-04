Foto/ Shikoni se si dukej New York-u kur ishte një “fshat”

Ju sugjerojme

New York-u sot është një nga vendet më të zhvilluara, ku ngrihen kulla nga më të lartat në botë.



Gjithsesi, shumë pak njerëz e dinë se shumë vite më parë, ky vend ka qenë thjesht tokë bujqësore, ku ngriheshin disa ferma.



Muzeu i koleksionit online të Qytetit të New Yorkut zbulon një sërë fotosh që tregojnë se si dukej qyteti në atë kohë.



Galeria përmban ilustrime dhe fotografi të kodrave New York City, të cilat më vonë u shkatërruan për të krijuar atë që është sot./t.ch/



